4C Carducci | primato regionale nelle Olimpiadi di Primo Soccorso

Gli studenti della classe 4C sono stati protagonisti di esercitazioni di primo soccorso che si sono svolte in modo molto realistico, con simulazioni di emergenza sanitaria. Le prove sono state supervisionate da istruttori specializzati, che hanno guidato le studentesse durante le sessioni pratiche. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle regole e delle procedure di sicurezza, e ha portato a risultati che hanno permesso alla scuola di conquistare il primato a livello regionale nelle Olimpiadi di Primo Soccorso.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito le simulazioni di emergenza sanitaria più realistiche?. Chi ha guidato l'addestramento tecnico delle studentesse della 4C?. Perché il lavoro di squadra è stato decisivo per la vittoria?. Dove si terrà la sfida finale tra le migliori squadre italiane?.? In Breve Preparazione tecnica garantita dagli istruttori della Croce Rossa comitati Oltradige e Bassa Atesina.. Competizione regionale a Cividale del Friuli tra istituti di Trentino, Alto Adige e Friuli.. Sfida nazionale programmata per il 30 maggio nelle vie del centro di Bolzano.. Formazione pratica volta a creare cittadini resilienti per interventi di soccorso nella comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4C Carducci: primato regionale nelle Olimpiadi di Primo Soccorso Notizie correlate La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto la città di Manfredonia per ospitare la 4ªedizione delle Olimpiadi di Primo SoccorsoProtagonisti dell’evento saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta laPuglia, che si confronteranno in... Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di...