118 a Taranto | USB celebra la svolta dopo 3 anni di gestione pubblica

Dopo tre anni di gestione pubblica, l'Unione Sindacale di Base ha annunciato un cambio di passo nel servizio 118 a Taranto. La riorganizzazione ha portato a modifiche nelle modalità di intervento dei soccorritori e nella distribuzione delle risorse. Tuttavia, restano alcune criticità che mettono alla prova la stabilità del servizio, evidenziando le sfide ancora aperte nel garantire un'assistenza tempestiva e efficace alla popolazione.

? Cosa scoprirai Come ha cambiato la vita dei soccorritori il nuovo modello pubblico?. Quali criticità minacciano oggi la tenuta del servizio 118 a Taranto?. Perché la carenza di organico mette in difficoltà i pronto soccorso?. Cosa serve per evitare che il sistema di soccorso collassi?.? In Breve Personale impiegato nel sistema supera le 380 unità dopo l'internalizzazione.. Gestione diretta tramite Sanitaservice ASL Taranto avviata il 1° maggio 2023.. Carenza di organico rilevata nel 2024 durante i picchi di afflusso turistico.. Modello pubblico include amministrazione, servizi ausiliari, pulizie e CUP.. Simona Laliscia, esponente dell’USB di Taranto, ha tracciato il bilancio dei tre anni trascorsi dalla gestione pubblica del servizio 118, avvenuta il 1° maggio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 118 a Taranto: USB celebra la svolta dopo 3 anni di gestione pubblica Notizie correlate Svolta per l’ippodromo Martini, affidata la gestione per 4 anniL'ippodromo Martini di Corridonia, un tempo simbolo di un'agonistica in declino, ha trovato una nuova prospettiva. Macbook neo usb-c differenze tra usb 3 e usb 2 e avviso macos in tempo realeil nuovo macbook neo, modello entry-level, integra due porte usb-c sul profilo laterale, ma con prestazioni differenti.