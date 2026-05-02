? LIVE! Atalanta-Genoa tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20:45 si gioca la partita tra Atalanta e Genoa. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa. A centrocampo ci sono Zappacosta, Ederson, De Roon e Zalewski, mentre in attacco troviamo De Ketelaere, Scamacca e Krstovic. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti vengono segnalati in tempo reale.

Atalanta-Genoa (20:45). Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bakker, Bellanova, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Raspadori. Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. De Rossi A disp. Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Martin, Ouedraogo, Onana, Malinovskyi, Masini, Cornet, Messias, Ekuban. Arbitro: Pezzuto Gli aggiornamenti in diretta. 20.30 – Palladino a Dazn: “Un mese di aprile senza i risultati che volevamo, ma le prestazioni sono state buonissime.🔗 Leggi su Bergamonews.it Live ATALANTA-PARMA E GENOA-BOLOGNA - SERIE A Notizie correlate ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Cremonese, tutti gli aggiornamenti in diretta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta - Genoa; Atalanta - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche. Atalanta-Genoa: De Rossi sceglie il tridente. Le formazioni. Live dalle 20.45Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e T elegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ... primocanale.it LIVE! Atalanta-Genoa, tutti gli aggiornamenti in diretta19.15 – Le squadre sono allo stadio, i giocatori scherzano in campo tra loro, in particolare Ahanor, grande ex di giornata. 18.45 – Atalanta in campo nella 35ª giornata di campionato per cercare di co ... bergamonews.it #Atalanta- #Genoa, le formazioni ufficiali x.com Le ufficiali di Atalanta-Genoa Palladino sceglie la coppia d'attacco pesante - facebook.com facebook