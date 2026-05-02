? LIVE! Atalanta-Genoa 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Si conclude senza reti la partita tra l'Atalanta e il Genoa, terminata sul punteggio di 0-0. La formazione dell’Atalanta ha schierato un 3-4-3 con Carnesecchi tra i pali e una linea difensiva composta da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo sono scesi in campo Zappacosta, De Roon, Ederson e Zalewski, mentre in attacco hanno giocato De Ketelaere, Scamacca e Krstovic.

Atalanta-Genoa 0-0. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Krstovic. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bakker, Bellanova, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Raspadori. All. Palladino Genoa (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha, Colombo, Ekhator. A disp. Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Martin, Ouedraogo, Onana, Malinovskyi, Masini, Cornet, Messias, Ekuban. All. De Rossi Arbitro: Pezzuto Ammoniti: Amorim (19?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta. 19? – Ammonito Amorim per gioco falloso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Live GENOA-ATALANTA - SERIE A Notizie correlate ? LIVE! Atalanta-Genoa, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta-Genoa (20:45) Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca,... ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta - Genoa; Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A: sabato in campo alle 20,45 Atalanta-Genoa DIRETTA Probabili formazioni; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche. LIVE! Atalanta-Genoa 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta? 19? – Ammonito Amorim per gioco falloso. 20.46 – Inizia la partita! Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi. 20.30 – Palladino a Dazn: Un mese di ... bergamonews.it DIRETTA | Atalanta Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: Scamacca con Krstovic! (Serie A, 2 maggio 2026)Diretta Atalanta Genoa streaming video tv: la Dea insegue un'Europa che appare molto lontana, al Grifone basta un punto per la salvezza. ilsussidiario.net SERIE A I In campo Atalanta-Genoa CRONACA e FOTO per la 35esima giornata di campionato x.com SERIE A I In campo Atalanta-Genoa CRONACA e FOTO per la 35esima giornata di campionato - facebook.com facebook