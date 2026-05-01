Nel torneo di Madrid, il tennista numero tre del mondo ha vinto contro il giocatore belga con i punteggi di 6-2 e 7-5. La partita si è svolta su due set e ha visto il tennista eliminare un avversario considerato una sorpresa. Nei turni precedenti aveva affrontato e vinto contro il tennista italiano, con il quale si è trovato di nuovo di fronte in questa occasione.

Jannik Sinner contro Alexander Zverev sta diventando un appuntamento fisso nei grandi tornei. I due si erano già incontrati negli ultimi quattro Masters 1000, a Madrid domenica sarà la quinta di fila. Quantomeno, a differenza delle precedenti sfide, lo scontro sarà in finale e non in semifinale. Per il 29enne di Monaco è la quarta finale a Madrid, la tredicesima in un Masters 1000 (la prima dal 2024), con ben 26 vittorie nel 2026. Il tedesco, due volte vincitore in Spagna, ha sconfitto nel suo match senza troppi problemi il belga Alexander Blockx (6-2 7-5 in un’ora e 37 minuti), ricalcando un po' la sua prestazione contro Cobolli...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zverev liquida la sorpresa Blockx e ritrova Sinner: appuntamento fisso nei grandi tornei

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