Il presidente della regione Veneto ha commentato positivamente la gestione di Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia, definendola una vittoria per la premier Giorgia Meloni. Zaia ha espresso il proprio sostegno alla nomina politica di Buttafuoco, evidenziando come questa scelta sia stata condivisa dall'esecutivo nazionale. La discussione sulla direzione artistica della manifestazione continua a suscitare attenzione nel panorama culturale italiano.

? Cosa sapere Luca Zaia difende la gestione di Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia.. Il presidente veneto sostiene la nomina politica sostenuta dalla premier Giorgia Meloni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat Luca Zaia sostiene la gestione di Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia, definendo la nomina della Premier Meloni come una scelta politica vincente per l’area di riferimento. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha preso posizione con forza riguardo alle recenti turbolenze che avvolgono l’esposizione veneziana, ribadendo la validità della linea intrapresa dalla presidenza della Fondazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaia sulla Biennale: ‘La gestione Buttafuoco è una vittoria di Meloni

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