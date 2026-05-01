Nel fine settimana si svolgeranno diverse competizioni sportive, tra cui un incontro di pugilato a Orzinuovi venerdì primo maggio, con un match tra due atleti per il titolo gallo. Il programma digitale include anche eventi di scherma, ginnastica e climbing, tutti in programma fino a domenica 3 maggio. Questi appuntamenti si inseriscono in un calendario ricco di attività sportive, con competizioni di vario genere in diverse località.

? Cosa sapere Mancosu sfida Foglia per il titolo pugilistico a Orzinuvi venerdì 1 maggio.. Il palinsesto digitale offre competizioni di scherma, ginnastica e climbing fino a domenica 3 maggio.. Mancosu sfida Foglia per il Titolo Italiano Pesi Gallo a Orzinuovi venerdì 1° maggio alle ore 21:00, aprendo un weekend di sport intensivo su TV che coinvolge scherma, ginnastica, arrampicata, boxe e atletica. La programmazione digitale si apre con la tensione del ring e la velocità della strada. A Orzinuovi, nell’ambito del XIV Memorial Antonio Mariani, gli appassionati della disciplina pugilistica potranno seguire la sfida decisiva tra Mancosu e Foglia per il titolo dei pesi gallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Weekend di sport: sfida per il titolo gallo e maratona di eventi

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