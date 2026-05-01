Viale Europa–Viale Italia attraversamento da incubo | pedoni costretti a rischiare tra auto e cantieri

L’incrocio tra Viale Europa e Viale Italia è al centro di una situazione complicata e pericolosa. Da tempo, i lavori stradali in corso hanno creato disagi evidenti, costringendo i pedoni a attraversare tra auto in movimento e cantieri aperti. La presenza di veicoli e operai nello stesso spazio rende difficile attraversare in sicurezza, creando un rischio costante per chi percorre questa zona.

Scrivo per segnalare una situazione che, a mio avviso, è ormai insostenibile e soprattutto pericolosa per chiunque debba attraversare l’incrocio tra Viale Europa e Viale Italia, attualmente interessato da lavori stradali.La chiusura parziale dell’area, con transenne e barriere che restringono gli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viale Europa–Viale Italia, attraversamento da incubo: pedoni costretti a rischiare tra auto e cantieri; Tramvia Firenze, in viale Europa adesso mancano solo i binari: da oggi al via gli ultimi lavori; Il nuovo volto di viale Europa: più sicuro, più verde e più bello. Il progetto vale tre milioni; Tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino. Tramvia, da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed EuropaPrevista la chiusura dell’incrocio viale Gramsci-via Leopardi-via Coletta e della corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e via dell’Agnolo, interrotta anche la svolta da Giovine Italia in v ... firenzetoday.it Firenze Marathon, percorso su viali,partenza-arrivo piazza DuomoTorna la Firenze Marathon. Il 24 novembre si corre grosso modo sullo stesso percorso dell'anno scorso: interessati quindi i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al ... ansa.it Reggio Calabria, rifiuti sul viale Europa: "puliscono da un lato, dall'altro una montagna di rifiuti" | FOTO - facebook.com facebook