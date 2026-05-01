Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 1 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità, una piattaforma regionale dedicata alla comunicazione in tempo reale sulle condizioni del traffico. La comunicazione indica che sono state fornite informazioni aggiornate sulla situazione delle strade e sui possibili disagi in corso nella rete di viabilità locale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta altezza svincolo Appia in carreggiata esterna percorrendo via Appia rallentamenti a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense di Roma in viale torazza si rallenta a Pavone altezza via del mare nei due sensi di marcia percorrendo la via Litoranea rallentamenti altezza a Villaggio Tognazzi nelle due direzioni sulla strada statale Aurelia rallenta a Santa Marinella in prossimità dell'incrocio con via Garibaldi nei due sensi di marcia veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma code a tratti per ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 facebook