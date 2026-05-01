Vertical Fénis | Aymonod vince al fotofinish Dentis batte il record

Durante la competizione Vertical Fénis, Henri Aymonod ha concluso la gara in vetta, superando gli avversari nel finale. Nella categoria femminile, Arianna Dentis ha stabilito un nuovo record con un tempo di 42 minuti e 18 secondi. La manifestazione si è svolta nel comune di Fénis, attirando atleti e pubblico interessati alla sfida di resistenza e velocità in salita.

? Cosa sapere Henri Aymonod e Arianna Dentis vincono il Vertical Fénis ad Aymonod.. Dentis segna il nuovo record femminile con un tempo di 42'18''.. Henri Aymonod ha conquistato la nona edizione del Vertical Fénis ad Aymonod con un tempo di 34’32”, superando Andrea Rostan per soli sette secondi in una volata maschile decisa nei minimi dettagli. La competizione ha il trionfo femminile di Arianna Dentis, che ha segnato un nuovo primato cronometrico chiudendo in 42’18”, in una giornata che ha coinvolto anche i più piccoli con la corsa VertiKid. L’aria di montagna a Aymonod profuma di fatica e di quella determinazione che solo chi sfida i dislivelli conosce bene.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vertical Fénis: Aymonod vince al fotofinish, Dentis batte il record Notizie correlate Pogacar batte Pidcock al fotofinish e vince per la prima volta la Milano-SanremoIl campione del Mondo si porta a casa anche la Milano-Sanremo, penultima Monumento che ancora mancava nel suo palmares. Leggi anche: Biathlon, Laegreid batte Perrot al fotofinish nella pursuit di Oslo. Tre azzurri a punti Contenuti e approfondimenti Aymonod centra la vittoria al vertical di FénisDopo averla sfiorata nelle passate edizioni arriva il primo successo del valdostano. Nuovo record femminile con Arianna Dentis ... rainews.it Vertical Fénis: la conferenza stampaGiovedì 1° maggio 2024 Fénis sarà teatro di un grande evento nazionale: l’8ª edizione del Vertical Fénis – Memorial Beppe Brunier è stata infatti designata come prova unica del Campionato Italiano ... fidal.it