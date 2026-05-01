In Valle d'Aosta, la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, i cosiddetti Neet, si attesta all’8,1%. Contestualmente, l’occupazione femminile nella regione raggiunge il 68,9%. Questi dati evidenziano un calo dei Neet e un incremento dell’occupazione tra le donne, indicando cambiamenti nel mercato del lavoro locale.

? Cosa sapere In Valle d'Aosta i Neet scendono all'8,1% e l'occupazione femminile raggiunge il 68,9%.. Il calo dei giovani disoccupati contrasta il 13,3% registrato nella media nazionale.. L’8,1% di giovani senza occupazione o formazione segna il nuovo limite per la Valle d’Aosta nel 2025, mentre il lavoro femminile tocca il 68,9% tra i vicoli e le botteghe della regione. I numeri del mercato del lavoro valdostano delineano un quadro di trasformazione profonda, lontano dalle medie nazionali che vedono l’Italia in affanno. Mentre lo scorso marzo Ignazio Visco, ex governatore di Bankitalia, suggeriva durante la visita alla Fondazione Courmayeur di puntare tutto sull’occupazione per rilanciare l’economia e il Pil, la Valle d’Aosta ha tracciato una strada propria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: crollano i Neet e vola l’occupazione femminile

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