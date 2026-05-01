Un team di ingegneri canadesi ha sviluppato una stampante 3D bioibrida realizzata utilizzando materiali derivati dalle zanzare. Questa nuova tecnologia mira a essere più economica e sostenibile rispetto ai modelli commerciali attuali, senza compromettere la qualità di stampa. La creazione si basa su un approccio innovativo nel campo della stampa 3D, combinando componenti biologici e tecnologie di produzione avanzate.

Ingegner? canadesi realizzano una stampante bioibrida economica e sostenibile, senza perdita di qualità rispetto ai modelli commerciali Un bizzarro esempio è quello realizzato da un gruppo di ricerca canadese, che ha pensato di rivolgersi a uno degli insetti da noi (ahimé) più odiati, la zanzara, convertendo la sua proboscide — ossia il complesso labbro inferiore a più parti — in un. ago per stampanti 3D. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Una nuova stampa 3D a base di… zanzara

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