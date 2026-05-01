L'UGL Frosinone ha segnalato che il territorio del Cassinate rischia di perdere opportunità di sviluppo a causa dell'esclusione dalle agevolazioni previste dalla Zona Economica Speciale (ZES) meridionale. Secondo i rappresentanti sindacali, questa situazione potrebbe avere conseguenze negative per l'industria locale, contribuendo a un possibile indebolimento delle attività produttive nell'area. La questione riguarda specificamente le misure di sostegno economico destinate alle imprese del territorio.

? Cosa sapere L'UGL Frosinone denuncia l'esclusione del Cassinate dalle agevolazioni della ZES meridionale.. Il rischio di delocalizzazione aziendale minaccia l'equilibrio industriale tra Frosinone e Latina.. Il primo maggio 2026 si tinge di amarezza nel Cassinate e nel sud del Lazio, dove il timore per la tenuta del sistema industriale supera la celebrazione della festa per via delle nuove misure governative che favoriscono i territori limitrofi inclusi nella ZES. Mentre le piazze del Mezzogiorno possono contare su nuovi incentivi, le realtà produttive del frusinate affrontano una sfida senza precedenti. La decisione dell’Esecutivo di varare un Decreto Legge focalizzato sul salario giusto, sugli stimoli all’occupazione e sulla lotta contro il caporalato digitale ha innescato un acceso dibattito e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UGL: rischio desertificazione industriale nel Cassinate per la ZES

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