Udinese polemica per la maglia del terremoto | Ermano | Disagio

Paolo Ermano, consigliere, ha espresso disappunto riguardo alla vendita di una maglia dell'Udinese che riporta il motto del terremoto del 1976. La maglia è stata messa in vendita al prezzo di 94 euro e rappresenta un simbolo della memoria collettiva legata a quella tragedia. Ermano ha criticato questa scelta, sottolineando il disagio che essa può provocare. La questione ha suscitato reazioni tra i tifosi e le altre parti coinvolte.

? Cosa sapere Paolo Ermano contesta la maglia dell'Udinese con il motto del terremoto del 1976.. Il consigliere critica la vendita a 94 euro di un simbolo della memoria collettiva.. Il consigliere comunale di Udine Paolo Ermano ha espresso il proprio dissenso riguardo alla maglia celebrativa dell’Udinese, presentata in occasione del match contro il Torino per onorare i cinquant’anni trascorsi dal terremoto del 1976. La polemica è scaturita a seguito della pubblicazione sui social media della divisa commemorativa, che riporta la celebre frase Il Friuli ringrazia e non dimentica. Secondo Ermano, appartenente alla lista De Toni sindaco, l’utilizzo di un motto che rappresenta un patrimonio collettivo per trasformarlo in un elemento legato al mercato, con un prezzo di vendita fissato a 94 euro, genera un profondo senso di disagio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese, polemica per la maglia del terremoto: Ermano: “Disagio Notizie correlate La pennese Laila Ermano conquista l'oro nella Coppa del Mondo di karate ad Abu DhabiSono in fase di svolgimento ad Abu Dhabi gli Open Master Games, una delle principali manifestazioni multisportive a livello internazionale Laila... Udinese, il rito della memoria: maglia speciale per il 50° del sisma? Cosa sapere L'Udinese presenta una maglia speciale sabato 2 maggio allo Stadio Friuli contro il Torino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polemica sul Fvg Pride, il sindaco chiarisce: Non siamo stati avvisati, ma accontenteremo tutti; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo; Torino, buoni precedenti sul campo dell'Udinese: solo 2 sconfitte nelle ultime 10; Mercatino arabo, il Pd a Cisint: Noioso monologo sull’Islam. Gol, giallo e polemica: Pellegrini protagonista in Lazio - UdineseRASSEGNA STAMPA - Da Udine all’Udinese. Ci sono ancora i bianconeri nel destino di Luca Pellegrini, che aveva trovato il primo - e fino a ieri sera unico - gol con la maglia della Lazio il ... lalaziosiamonoi.it Pellegrini si prende la scena: gol, ammonizione e polemicaLuca Pellegrini ha trovato il gol in Lazio Udinese, la stessa squadra a cui ... msn.com Domani gioca l’Udinese! #UdineseTorino Vi aspettiamo x.com Udinese Calcio 1896 - facebook.com facebook