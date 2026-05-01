Un uomo di origini bengalesi è stato arrestato dopo aver ucciso il fratello durante un alterco. Dopo il fatto, ha inviato un video in videochiamata ai familiari che mostrava il corpo della vittima. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore, che ora si trova in stato di fermo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Al culmine di un litigio col fratello, ha impugnato un coltello da cucina e lo ha ferito a morte, poi, per confessare l’omicidio, ha ripreso il cadavere nel corso di una videochiamata coi propri familiari: il responsabile, il 33enne bengalese Sheikh Md Humayun, si trova ora ristretto dietro le sbarre del carcere di Lecce. Stando a quanto riferito dai carabinieri, che hanno acquisito come prova le macabre immagini registrate dall’uomo col proprio smartphone dopo la letale aggressione, i fatti si sono verificati a Tricase, in provincia di Lecce, nella serata di ieri, giovedì 30 aprile. Secondo le ricostruzioni, l’omicida e il fratello, il 28enne Shek Md Noyan, entrambi banconisti presso il bar Menamè, si erano incontrati in un appartamento sito in via Luigi Cadorna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccide il fratello e riprende il corpo in videochiamata con i familiari: arrestato un bengalese

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Panoramica sull’argomento

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Prima uccide il fratello a coltellate, pochi istanti dopo prende lo smartphone e fa una videochiamata ai familiari per mostrare il corpo senza vita riverso a terra. La terribile vicenda - facebook.com facebook

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