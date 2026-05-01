? Cosa sapere Trump conferma il blocco navale nei porti iraniani il 29 aprile 2026.. Wall Street usa l'acronimo Nacho per criticare lo stallo nello Stretto di Hormuz.. Il 29 aprile 2026, Donald Trump ha confermato la volontà di mantenere il blocco navale contro i porti iraniani per un periodo di diversi mesi, scatenando una nuova ondata di critiche dai mercati finanziari di New York che hanno ribattezzato il Presidente con un acronimo legato allo stallo nello Stretto di Hormuz. La tensione tra la Casa Bianca e i grandi investitori americani è salita di livello dopo l’esplosione virale su X di un nuovo soprannome destinato a colpire la credibilità del tycoon sul fronte della sicurezza marittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e il blocco iraniano: Wall Street lo sfida con il soprannome Nacho

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Da «Taco» a «Nacho», cosa significa il nuovo soprannome che fa infuriare Trump e perché c’entra lo stretto di HormuzNon c’è pace per Donald Trump quando l’ironia arriva dai palazzi del potere finanziario di New York.

Dall'editoriale sul “fesso” alla risposta furibonda: lo scontro tra Trump e il Wall Street JournalDonald Trump non ha gradito un editoriale del Wall Street Journal che lo dipinge come un "babbeo" gabbato dagli iraniani.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump, il Wsj rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militari; Iran: Wsj, Trump ordina ai collaboratori di prepararsi a blocco porti prolungato; Iran: il blocco dello Stretto pesa su economia planetaria, negoziati e riunioni; Wall Street Journal: Trump ha chiesto ai suoi collaboratori di preparare un blocco a lungo termine dell'Iran.

Wall Street contrastata con blocco su Hormuz in vigore e nuove minacce di Trump all'Iran(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posi ... finanza.repubblica.it

Donald Trump, Wall Street Journal rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militariLeggi su Sky TG24 l'articolo Donald Trump, Wall Street Journal rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militari ... tg24.sky.it

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The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: nuovi record per S&P 500 e Nasdaq WS: finito mese migliore dal 2020, #Intel più che raddoppiato #Meta flop dopo aumento capex Iran, #Hegseth: da domani non serve autorizzazione Congresso x.com