Truffe digitali e porta a porta | la Questura a Novara per difendersi

Il 12 maggio, in viale Dante a Novara, si terrà un incontro formativo organizzato da Cna Pensionati e dalla Questura per informare i cittadini sulle truffe digitali e porta a porta. L’obiettivo è fornire consigli pratici e strumenti utili per riconoscere e prevenire queste tipologie di raggiri. L’evento si rivolge a chi desidera capire come proteggersi meglio e quali comportamenti adottare in presenza di potenziali truffatori.

? Cosa sapere Cna Pensionati e Questura di Novara organizzano incontro formativo il 12 maggio in viale Dante.. L'iniziativa mira a contrastare truffe digitali e raggiri porta a porta con la sovrintendente Sbuelz.. Martedì 12 maggio alle ore 15, la sede di Cna Pensionati Piemonte Nord in viale Dante 37 a Novara ospiterà un incontro formativo per arginare i raggiri che colpiscono i cittadini, con la partecipazione della Questura locale. La prevenzione contro le truffe moderne si sposta tra i vicoli della città e le connessioni digitali. SMS ingannevoli, finti tecnici che bussano ai portoni e messaggi che sfruttano l’urgenza o la paura sono gli strumenti utilizzati da chi vuole colpire i più fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffe digitali e porta a porta: la Questura a Novara per difendersi Notizie correlate Le truffe porta a porta: "Falsi medici e tecnici, ecco come vi ingannano"Occhio alle truffe a domicilio e in rete, sempre più numerose anche nel Riminese. Leggi anche: Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mentana, Ranucci, Gabanelli, Draghi: ecco come i volti noti vengono usati per truffare; Frodi digitali via banca, come riconoscerle e proteggersi: la comunicazione di Unicredit; Navigare Sicuri: Guida Pratica contro le Truffe Digitali Moderne; evento dedicato alle frodi in rete. FTC: truffe sui social media costano 2,1 miliardi di dollari nel 2025Secondo la FTC, nel 2025 le truffe sui social media hanno causato perdite per 2,1 miliardi di dollari, superando ogni altro metodo ... it.blastingnews.com «La porta non si apre da sola»: dalla cyber-igiene aziendale ai rischi per i minori, i consigli di Fabio FerraroPassword deboli, aziende truffate via email, minori vittime di abusi online: i consigli del responsabile della cybersicurezza di Cosenza per non cadere nelle trappole della rete ... cosenzachannel.it Vairano Patenora – “Non è troppo tardi per imparare”: il corso gratuito contro le truffe digitali - facebook.com facebook