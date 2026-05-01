Treno per Orio si stringe il cantiere Via Rovelli riapre ma solo per 6 mesi

Dal 5 maggio sarà riaperto il tratto di via Rovelli, che potrà essere percorso in entrambe le direzioni, ma solo per sei mesi. Contestualmente, si procederà con un restringimento del cantiere per il treno diretto a Orio, che interessa la zona. La riapertura riguarda il tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio vicino al Centro per tutte le età, che rimarrà accessibile in entrambe le direzioni.

VIABILITÀ. Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. Sei mesi dopo la chiusura – e con pochi lavori effettivamente realizzati nel frattempo – da martedì prossimo, 5 maggio, verrà ripristinato il doppio senso in via Rovelli, nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico accanto al Centro per tutte le età. Non si tratta però della fine del cantiere, che inizialmente sarebbe dovuto terminare a gennaio: la riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando la strada verrà nuovamente chiusa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi Notizie correlate Leggi anche: Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Treno per Orio, si stringe il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi; Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi; Bergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia locale; Buone notizie in via Rovelli a Bergamo: dal 5 maggio torna (temporaneamente) il doppio senso. Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesiDal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. ecodibergamo.it Bergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia localeCantieri ferroviari in città, dal 5 maggio la modifica alla viabilità e il ripristino della condizione sospesa lo scorso autunno per i lavori sulla linea ferroviaria ... bergamo.corriere.it DEGRADO URBANO FOGGIA: UNA CITTADINA CI AGGIORNA A 7 GIORNI DALLA NOSTRA DIRETTA! LA FORESTA DI VIA ROVELLI E' SEMPRE PIÙ RIGOGLIOSA "QUANDO UN'AMMINISTRAZIONE PROVA AD ASSECONDARE I BISOGNI DEI CITTADINI! - facebook.com facebook Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. x.com