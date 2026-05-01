Nel pomeriggio sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un bambino di cinque anni. Il bambino è stato investito da un furgone che transitava nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del bambino sono risultate gravi. La Polizia Municipale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo, dove un bambino di appena cinque anni è stato investito da un furgone in transito. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che hanno compreso fin da subito la serietà dell’accaduto. La dinamica dell’impatto resta ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, impegnate a chiarire ogni dettaglio. L’allarme è scattato in pochi istanti e sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori del 118, che hanno trovato il piccolo in condizioni critiche. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, riscontrando un trauma cranico particolarmente serio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, bimbo di 5 anni travolto da un furgone

Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026

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