Toccamenti proibiti sulle giovani atlete condannato un istruttore di arti marziali

Un istruttore di arti marziali è stato condannato in primo grado a quasi cinque anni di reclusione per violenza sessuale su minori. La sentenza è stata emessa dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver toccato in modo proibito delle giovani atlete durante le lezioni. La procura aveva richiesto una pena più severa di 11 anni, ma il giudice ha stabilito la condanna attuale.

E' stato ritenuto colpevole di violenza sessuale su minori e condannato, in primo grado, a 4 anni e 10 mesi di reclusione col sostituto procuratore Davide Ercolani che aveva chiesto 11 anni. Si è concluso il processo che vedeva sul banco degli imputati un istruttore di arti marziali 40enne.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rimini, istruttore di arti marziali: 4 anni per violenza su minori? Cosa scoprirai Come hanno fatto le vittime a denunciare i gesti dell'istruttore? Cosa ha sostenuto la difesa per giustificare i contatti fisici?...