Tennis sorteggio Internazionali d’Italia | l’appuntamento a Roma

Lunedì 4 maggio alle ore 12:00 si svolgerà a Piazza del Popolo il sorteggio degli Internazionali d’Italia di tennis. L’evento avrà luogo a Roma e vedrà la partecipazione di numerosi giocatori di alto livello. Tra i favoriti ci sarà il tennista italiano, che potrebbe approfittare dell’assenza di uno dei principali avversari, il cui nome non sarà presente in questa edizione.

? Cosa sapere Sorteggio Internazionali d'Italia a Piazza del Popolo lunedì 4 maggio alle ore 12:00.. Jannik Sinner favorito per il titolo maschile dopo l'assenza di Carlos Alcaraz.. Lunedì 4 maggio alle ore 12:00, Piazza del Popolo ospiterà la cerimonia ufficiale per il sorteggio dei tabelloni maschili e femminili degli Internazionali d’Italia 2026. L’appuntamento con i sacchi di palline e le estrazioni che definiranno i primi scontri del torneo si avvicina rapidamente, portando con sé una carica emotiva che coinvolge l’intero movimento tennistico nazionale. Il grande evento, che vedrà lo svolgimento delle sfide dal 5 al 17 maggio, inizia a delinearsi proprio attraverso questo rito collettivo in una delle piazze più iconiche della capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, sorteggio Internazionali d’Italia: l’appuntamento a Roma Notizie correlate Internazionali BNL d'Italia 2026: tutto il tennis di Roma su Sky SportIl palcoscenico più suggestivo del tennis mondiale torna protagonista: gli Internazionali BNL d'Italia 2026 si disputano al Foro Italico di Roma dal... Leggi anche: Internazionali d’Italia, i campioni del tennis da vedere gratis nel cuore di Roma Altri aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV; IBI 26, anche Berrettini in tabellone: tutti i nomi delle wild card; 77esimo Gran Premio Lotteria di trotto: conferenza e sorteggio 28 aprile ore 11. Quando il sorteggio tabelloni Internazionali d’Italia 2026 in tv: data, orario, diretta streamingData e orario del sorteggio degli Internazionali d'Italia di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. spaziotennis.com Sorteggio Internazionali d’Italia 2026: orario, programma e dove si svolgeL'adrenalina comincia a salire, si avverte l'atmosfera di un evento importante e molto diverso dagli altri. Il tennis italiano corre veloce verso quella ... oasport.it TENNIS | A Madrid Zverev batte Blockx e va in finale con Sinner. Il tedesco regola il belga in due set 6-2 7-5 #ANSA - facebook.com facebook Atp Madrid, gli highlights di Sinner-Fils #SkySport #Sinner #AtpMadrid #Tennis x.com