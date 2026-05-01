Tarocchi all’Accademia Carrara un viaggio nelle antiche allegorie

Nel fine settimana del 1° maggio, l’Accademia Carrara propone un percorso tra le opere d’arte che rappresentano i tarocchi, focalizzandosi sulle antiche allegorie presenti nel loro immaginario. L’evento offre l’opportunità di esplorare un mondo di simboli e immagini che attraversano diversi periodi storici, dal Rinascimento fino ai giorni nostri. Durante questa occasione, i visitatori potranno avvicinarsi a un universo visivo ricco di significati e riferimenti storici.

ARTE. Nel weekend del 1° maggio si moltiplicano le occasioni per immergersi in un universo visivo e simbolico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Visite guidate e incontri alla scoperta dei significati degli Arcani. All’Accademia Carrara i Tarocchi sono protagonisti del weekend del Primo Maggio con la mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna». Un’occasione per immergersi in un universo visivo e simbolico che attraversa oltre sette secoli di storia dell’arte, dal Rinascimento fino alle suggestioni del Surrealismo. Tra le proposte più originali spicca la visita speciale «Allegorie arcane: tu che carta sei», in programma sabato 2 maggio alle 16.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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