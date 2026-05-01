Tarocchi all’Accademia Carrara un viaggio nelle antiche allegorie

Da ecodibergamo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 1° maggio, l’Accademia Carrara propone un percorso tra le opere d’arte che rappresentano i tarocchi, focalizzandosi sulle antiche allegorie presenti nel loro immaginario. L’evento offre l’opportunità di esplorare un mondo di simboli e immagini che attraversano diversi periodi storici, dal Rinascimento fino ai giorni nostri. Durante questa occasione, i visitatori potranno avvicinarsi a un universo visivo ricco di significati e riferimenti storici.

ARTE. Nel weekend del 1° maggio si moltiplicano le occasioni per immergersi in un universo visivo e simbolico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Visite guidate e incontri alla scoperta dei significati degli Arcani. All’Accademia Carrara i Tarocchi sono protagonisti del weekend del Primo Maggio con la mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna». Un’occasione per immergersi in un universo visivo e simbolico che attraversa oltre sette secoli di storia dell’arte, dal Rinascimento fino alle suggestioni del Surrealismo. Tra le proposte più originali spicca la visita speciale «Allegorie arcane: tu che carta sei», in programma sabato 2 maggio alle 16.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tarocchi all8217accademia carrara un viaggio nelle antiche allegorie
© Ecodibergamo.it - Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorie

Notizie correlate

Leggi anche: Accademia Carrara, il successo dei Tarocchi porta nuove aperture straordinarie

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorie; Arte, tarocchi da collezione; Visita guidata alla mostra Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna; La notte dei Tarocchi: il 9 maggio un viaggio nei simboli con Marianne Costa.

Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorieNel weekend del 1° maggio si moltiplicano le occasioni per immergersi in un universo visivo e simbolico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Visite guidate e incontri alla scoperta dei significat ... ecodibergamo.it

All'Accademia Carrara secoli di Tarocchi ed enigmi in mostraTornano a Bergamo dopo più di un secolo le 74 carte dei tarocchi del celebre «mazzo Colleoni». Saranno esposte dal 27 febbraio al 2 giugno 2026 all’Accademia Carrara nella mostra «Tarocchi. Le origini ... bergamo.corriere.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.