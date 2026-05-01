Superbike | orari dove vederlo in TV classifica e calendario completo

Il campionato mondiale Superbike, noto come WorldSBK, si disputa su dodici appuntamenti distribuiti durante l’anno. Ogni weekend prevede tre gare: la prima il sabato, seguita dalla Superpole Race e dalla seconda gara la domenica. Le gare si svolgono in diverse location e sono trasmesse in diretta televisiva, con orari specifici per ogni evento. La classifica aggiornata si può consultare dopo ogni round.

Il WorldSBK è il campionato mondiale Superbike, riservato a moto derivate dalla serie: 12 round, tre gare per weekend (Gara 1 il sabato, Superpole Race e Gara 2 la domenica). In questa pagina trovi tutto quello che ti serve per non perderti un round: orari del prossimo Gran Premio, dove vedere il WorldSBK in TV gratis e a pagamento, classifica piloti aggiornata, calendario completo della stagione e risultati. La pagina viene aggiornata ogni weekend di gara. Il quarto round della stagione 2026 si corre sul Balaton Park, in Ungheria, debuttante nel calendario WorldSBK. Il campionato arriva qui dopo Phillip Island, Portimão e Assen, con Nicolò Bulega (Ducati) saldamente in testa al Mondiale: l’italiano ha vinto le prime nove gare consecutive della stagione, eguagliando il record assoluto di vittorie consecutive a inizio stagione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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