Il conduttore ha scoperto la sua Smart graffiata con scritte incise sulla portiera al ritorno da un impegno. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di avvenimenti simili che lo hanno coinvolto negli ultimi tempi. La vettura presenta segni evidenti di danneggiamento, mentre il messaggio inciso risulta indecifrabile. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali cause o sui responsabili di questo atto.

Il conduttore trova la Smart graffiata al ritorno: non è il primo episodio che lo coinvolge. Stefano De Martino ha trovato la sua auto vandalizzata al ritorno da un appuntamento. La portiera destra della Smart era coperta di graffi e segni incisi sulla carrozzeria. Sulla carrozzeria era stato inciso un messaggio composto da simboli e segni difficili da interpretare. Un danno evidente, probabilmente realizzato con un oggetto metallico. Il ritrovamento: graffi profondi e scritte senza senso. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, De Martino aveva parcheggiato l’auto prima di un impegno e, al ritorno, si è trovato davanti una scena inattesa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano De Martino, auto vandalizzata con scritte incise: messaggio indecifrabile sulla portiera

Notizie correlate

Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio.

Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, quel messaggio inciso sulla portiera: “Gesto abominevole”Una nuova disavventura colpisce Stefano De Martino, che nelle ultime ore si è trovato a fare i conti con un episodio di vandalismo ai danni della sua...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Stefano De Martino, addio sponsor: Gli hanno detto arrivederci. Il motivo (economico); De Martino senza filtri: Per anni solo amore in auto, poi l’aneddoto a teatro che lascia il pubblico senza parole; Stefano De Martino, i video hot rubati: tecnico della sicurezza indagato; Sanremo 2027, Stefano De Martino e il sogno proibito: Emma e Belen insieme sul Palco dell'Ariston.

Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio ... fanpage.it

Stefano De Martino, auto rigata dai vandali | Scritte e simboli misteriosi incisi sulla portieraScritte, graffi e strani simboli sulla portiera dell’auto che, nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, presenta la carrozzeria con diversi danni. I motivi dell’atto ... ilsussidiario.net

Stefano De Martino e Belen insieme a Sanremo 2027 - facebook.com facebook

Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com