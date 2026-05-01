SS107 via ai lavori per il nuovo Cannavino | 35 milioni per il ponte
Sono stati avviati i lavori per la costruzione di un nuovo viadotto sulla SS107, conosciuto come Cannavino, in una località di montagna. L’intervento, affidato a una società specializzata, prevede un investimento di 35 milioni di euro e riguarda la realizzazione di un ponte che sostituirà quello esistente. La variante sulla strada garantirà la continuità del traffico, evitando interruzioni durante le fasi di costruzione.
? Cosa sapere Anas affida i lavori per il nuovo viadotto Cannavino a Celico con 35 milioni.. La variante sulla SS107 garantisce la continuità del traffico sulla direttrice silana.. Anas ha affidato ufficialmente i lavori per la costruzione del nuovo Viadotto Cannavino a Celico, dove un investimento di 35 milioni di euro trasformerà il chilometro 42,702 della Strada Statale 107 Silana Crotonese. La decisione di procedere con un accordo quadro per l’appalto segna un punto di svolta per la viabilità della provincia di Cosenza. Il progetto non prevede solo una manutenzione, ma la nascita di una struttura ex novo che si svilupperà in variante rispetto all’attuale tracciato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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