Spaccata alla Conad colpo da migliaia di euro

Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, un supermercato di via De Zan ad Aviano è stato preso di mira da alcuni ladri. I malviventi hanno sfondato una vetrina con una spaccata, entrando nel negozio e portando via una somma di denaro che si aggira intorno ai migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi e le indagini del caso.

Furto nel supermercato Conad di via De Zan ad Aviano. I ladri si sono introdotti nell'attività commerciale nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Secondo quanto si apprende, tre persone a volto coperto utilizzando ascia e leverino si sono introdotte nell'attività commerciale e hanno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danniChi nella giornata di ieri si è recato a fare la spesa al Conad di via del Lavoro a Castrocaro – per i termali il Conad ‘grande’ per distinguerlo dal... Leggi anche: Entrano in soffitta e rubano argenteria: colpo da migliaia di euro in via Gatteri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spaccata alla Conad, colpo da migliaia di euro; Spaccata al supermercato Conad nel cuore della notte, tre banditi sfondano l'ingresso e fuggono con i soldi delle casse automatiche; Cucina in fiamme, la proprietaria della casetta a schiera riesce a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco; Nuovo Turista per Sempre in Friuli vince 300mila euro e rendita 20nnale. Spaccata al supermercato Conad nel cuore della notte, tre banditi sfondano l'ingresso e fuggono con i soldi delle casse automaticheAVIANO - Spaccata al supermercato Conad di Aviano. Stanotte, 1 maggio, alle 3, tre persone travisate sono riuscite a sfondare ... msn.com Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danniAuto-ariete sfonda la porta, cricca messa in fuga dai passanti. Il titolare: Banditi ripresi dalle telecamere ... ilrestodelcarlino.it RAFFICA di furti con spaccata, svaligiati cinque negozi I dettagli: https://cityne.ws/ASSIf - facebook.com facebook Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore: riesce il furto con spaccata in una gioielleria x.com