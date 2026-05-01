Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Madrid, diventando il più giovane a qualificarsi in un evento Masters 1000. Con questa prestazione, il giocatore italiano ha stabilito un record storico in questa categoria, superando le precedenti classifiche di età. La sua partecipazione alla finale rappresenta un risultato significativo nella sua carriera, inserendosi tra i protagonisti di uno dei tornei più importanti del circuito.

? Cosa sapere Jannik Sinner raggiunge la finale a Madrid diventando il più giovane nei Masters 1000.. L'italiano supera i primati di Federer, Nadal e Djokovic con cinque finali consecutive disputate.. Jannik Sinner mette la firma su un primato storico a Madrid, diventando il tennista più giovane ad aver raggiunto almeno una finale in tutti i nove tornei Masters 1000 dal 1990 a oggi, dopo aver superato Fils in semifinale. Il ventiquattrenne ha sancito questa impresa nel contesto del Mutua Madrid Open, aggiungendo un tassello fondamentale alla sua stagione straordinaria. Con questo traguardo, l’atleta supera le prestazioni dei grandi campioni del passato: Roger Federer aveva completato lo stesso percorso a 30 anni, Rafael Nadal a 27 e Novak Djokovic a 25.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner batte i grandi: record storico nei Masters 1000

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner batte Fils e vola in finale Madrid Open: record storico più giovane in tutti Masters 1000, 350ª vittoria!

Sinner rullo compressore, supera Mouet e batte il record di Djokovic di set consecutivi vinti nei Masters 1000Miami, 24 marzo 2026 – Jannik Sinner ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del "Miami...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sinner batte in due set un grande Jodar e vola per la prima volta in semifinale al Master 1000 di Madrid; ATP Masters Madrid: Sinner batte Moller tra errori e leggerezze e vola agli ottavi; Sinner non fa sconti: il sogno di Jodar finisce qui. Jannik vola in semifinale a Madrid; Tennis, Jannik Sinner batte Rafael Jodar e vola in semifinale a Madrid.

Sinner va spedito: liquida Fils per 6-2, 6-4 ed è in finale a MadridL’azzurro a un passo dall’ennesimo Master 1000, quinto consecutivo: neanche il giovane francese, in strepitoso stato di forma, riesce a fermare la sua corsa ... unionesarda.it

Sinner-Fils in diretta al Masters 1000 di Madrid: 6-2; 6-4, Jannik vola in finale contro ZverevJannik Sinner batte Arthur Fils 6-2 6-4 in un'ora e 25' e vola in finale a Madrid: è la sua 13ª in un Masters 1000, la quinta consecutiva, più giovane di sempre a riuscirci. In carriera raggiunge quot ... corriere.it

TENNIS | A Madrid Zverev batte Blockx e va in finale contro Sinner. Il tedesco regola il belga in due set 6-2 7-5 #ANSA x.com

TENNIS | A Madrid Zverev batte Blockx e va in finale con Sinner. Il tedesco regola il belga in due set 6-2 7-5 #ANSA - facebook.com facebook