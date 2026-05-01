Si gioca sabato alle 20 al PalaTriccoli

Sabato sera alle 20, si svolgerà la prima partita dei quarti di finale playoff al PalaTriccoli di Jesi. La conferma ufficiale arriverà lunedì, quando Fip e Lega approveranno la decisione. La partita tra le due squadre è stata programmata per quella data e orario, ed è prevista al palazzetto di Jesi. La data e l’orario sono stati comunicati in via ufficiale ma non ancora ratificati.

L’ufficialità arriverà lunedì, quando Fip e Lega ratificheranno la decisione, ma ormai è certo: garauno dei quarti di finale playoff si giocherà al Palatriccoli di Jesi, sabato 9 maggio alle ore 20. Subito dopo il comunicato dei massimi organi cestistici, la Vuelle aprirà la prevendita dei biglietti che prevede una prelazione per gli abbonati con un prezzo scontato sia per garauno che per garadue, che invece verrà disputata regolarmente alla Vitrifrigo Arena, lunedì 11 maggio. Tanti verranno in macchina ma sarebbe auspicabile che qualcuno (Aspes? Comune? Consorziati?) mettesse a disposizione dei tifosi pullman gratuiti per raggiungere Jesi, che dista 80 km, evitando così alla gente di spendere altri soldi per un viaggio non previsto, dato che la squadra si era conquistata il diritto di giocare le prime due partite dei quarti a casa sua.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si gioca sabato alle 20 al PalaTriccoli Notizie correlate Leggi anche: Virtus, a Madrid servono aggressività e pazienza: si gioca alle 20.45 Leggi anche: LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: si parte alle 20.00, l’azzurro si gioca la top20 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vuelle il 9 probabile esordio playoff a Jesi; VL Pesaro, prende decisamente quota l'ipotesi del PalaTriccoli di Jesi per Gara 1 dei Playoff; VL Pesaro: PalaTriccoli di Jesi favorito per ospitare Gara 1 dei Quarti di Finale dei playoff. Si gioca sabato alle 20 al PalaTriccoliL’ufficialità arriverà lunedì, quando Fip e Lega ratificheranno la decisione, ma ormai è certo: garauno dei quarti di finale ... msn.com I playoff della Vuelle avranno inizio a Jesi (l'ufficialità lunedì). Gara 1 al PalaTriccoli sabato 9 maggio. Miniotas inizia la fase di recuperoPESARO Sarà il PalaTriccoli di Jesi, che ha una capienza di 3.882 spettatori, ad ospitare gara uno dei quarti di finale playoff di sabato 9 maggio. L’ufficialità da parte ... corriereadriatico.it Gara unica giovedì 30 aprile al Palatriccoli ore 20,30. Chi vince domenica sarà a Faenza dove in palio ci sarà l'accesso al primo turno play off contro Vigevano - facebook.com facebook