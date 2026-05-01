Si celebrano gli 80 anni del Ceis Da quel 1° maggio del 1946 un modello educativo che ha cambiato Rimini

In occasione degli ottant’anni di attività, il Ceis di Rimini celebra il suo percorso iniziato il primo maggio del 1946. Nel corso di otto decenni, l’ente ha contribuito a plasmare il tessuto sociale e educativo della città, diventando uno dei punti di riferimento storici del territorio. La ricorrenza mette in luce un modello che ha influenzato la vita di molte persone e la crescita di Rimini nel tempo.

Il Ceis di Rimini, con il suo percorso lungo ottant'anni, è "una delle radici più solide" nella storia della città. Come conferma anche il Sigismondo d'Oro assegnatogli nel 2006. A rendergli omaggio per le 80 candeline sono il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini, ricordando.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rimini, 80 anni di Ceis: l’eredità di Margherita Zoebeli? Cosa sapere Rimini celebra l'ottantesimo anniversario del Centro Educativo Italo Svizzero fondato da Margherita Zoebeli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si celebrano gli 80 anni del Ceis. Da quel 1° maggio del 1946 un modello educativo che ha cambiato Rimini; L’arte e la creatività di Matrioska per festeggiare gli 80 anni del Ceis; Il Ceis festeggia gli 80 anni: una mostra per legare il passato al futuro; 80 anni del CEIS: Sadegholvaad e Bellini: valori che parlano con la stessa forza. Il Ceis festeggia gli 80 anni: una mostra per legare il passato al futuroIl 1° maggio 1946 nasceva a Rimini il CEIS, sorto dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale grazie alla visione di Margherita Zoebeli. Oggi, a ottant’anni esatti da quel giorno, Matrioska Labstore re ... msn.com L’arte e la creatività di Matrioska per festeggiare gli 80 anni del CeisIl mercatino degli artigiani protagonista venerdì e sabato nella scuola: Raccontiamo una storia d’eccellenza ... msn.com Federchicca. Giulio Cercato · We Fly High. Eventi Maggio 2026 a Rimini e dintorni! . Tutti gli eventi settimana per settimana li trovi sul canale broadcast “Ciao Rimini”, è gratis e lo trovi sul mio profilo! . Venerdì 1 e sabato 2 maggio al CEIS di Rimini tro - facebook.com facebook