Sbanda e centra un albero sulla Provinciale | 32enne soccorso in volo

Un giovane di 32 anni è stato soccorso in elicottero dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla Provinciale 7. L’auto si è schiantata contro un albero lungo la strada, con le lamiere del lato guida che si sono piegate contro il tronco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per i soccorsi, mentre le operazioni di rimozione del veicolo sono ancora in corso.

Le lamiere del lato guida si sono accartocciate esattamente contro il fusto di uno dei grossi alberi che ritmano il rettilineo della Provinciale 7. Erano quasi le 13 quando la corsa di un uomo di 32 anni, in viaggio verso Pavone Mella, si è interrotta bruscamente fuori dalla carreggiata e addosso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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