Sant’Efisio il commovente tributo a Gaia Costa tra fede e dolore

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni di Sant’Efisio a Cagliari, si è tenuto un tributo dedicato a Gaia Costa, con un momento di commozione tra fede e dolore. In piazza del Carmine a Villanova, i genitori della giovane hanno ricevuto il premio Toson d’oro in un evento che ha coinvolto la comunità. La giornata ha visto anche altre cerimonie e commemorazioni legate alla tradizione locale.

? Cosa sapere Cagliari, 1 maggio 2026: tributo a Gaia Costa durante le celebrazioni di Sant’Efisio.. I genitori ricevono il premio Toson d’oro in piazza del Carmine a Villanova.. A Cagliari, durante le celebrazioni per Sant’Efisio di questo venerdì 1° maggio 2026, il ricordo di Gaia Costa è emerso con forza tra la folla dei fedeli riuniti per onorare il Santo guerriero. La giovane tempiese, scomparsa a soli 24 anni in seguito al tragico investimento avvenuto a Porto Cervo durante l’estate scorsa, è stata protagonista silenziosa della giornata attraverso un tributo che ha toccato le corde più profonde della comunità locale. Il volto di Villanova davanti al Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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