Sant’Efisio il commovente tributo a Gaia Costa tra fede e dolore

Durante le celebrazioni di Sant’Efisio a Cagliari, si è tenuto un tributo dedicato a Gaia Costa, con un momento di commozione tra fede e dolore. In piazza del Carmine a Villanova, i genitori della giovane hanno ricevuto il premio Toson d’oro in un evento che ha coinvolto la comunità. La giornata ha visto anche altre cerimonie e commemorazioni legate alla tradizione locale.

? Cosa sapere Cagliari, 1 maggio 2026: tributo a Gaia Costa durante le celebrazioni di Sant’Efisio.. I genitori ricevono il premio Toson d’oro in piazza del Carmine a Villanova.. A Cagliari, durante le celebrazioni per Sant’Efisio di questo venerdì 1° maggio 2026, il ricordo di Gaia Costa è emerso con forza tra la folla dei fedeli riuniti per onorare il Santo guerriero. La giovane tempiese, scomparsa a soli 24 anni in seguito al tragico investimento avvenuto a Porto Cervo durante l’estate scorsa, è stata protagonista silenziosa della giornata attraverso un tributo che ha toccato le corde più profonde della comunità locale. Il volto di Villanova davanti al Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Efisio, il commovente tributo a Gaia Costa tra fede e dolore Notizie correlate Sant’Efisio, quattro giorni a piedi tra fede, macchia mediterranea e archeologia in SardegnaOgni primo maggio, Cagliari si ferma per la processione più lunga d’Italia: oltre 60 chilometri a piedi lungo la costa sud-occidentale della... Sant’Efisio 2026: nasce il nuovo guida per la 370ª festa sarda? Cosa sapere Massimo Lai e Claudia Erdas pubblicano il supplemento per la festa di Sant’Efisio a Cagliari. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cagliari, la lettera commovente di due prof: La nostra alunna scomparsa ritrovata grazie a Casteddu Online; Sant’Efisio: ecco tutte le volte in cui la storia ha cambiato il passo al cammino del Santo. Sant'Efisio, le suggestive immagini della Festa: il rito de sa ramadura, il tappeto floreale in omaggio al Santo - VIDEOCagliari È un atto di devozione e omaggio, che crea una scenografia suggestiva per il passaggio del simulacro. La ramadura è il rito in cui i fedeli coprono le strade di Cagliari con petali di rose ... lanuovasardegna.it Speciale Sant’Efisio, le foto: la ramadura e il passaggio del martire in una Cagliari in festaSpeciale Sant'Efisio, le foto: la ramadura e il passaggio del martire in una Cagliari in festa - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Lutto nel giorno di Sant’Efisio, consorella muore in abito tradizionale prima della sfilata – Ecco che cosa è successo Stava raggiungendo il luogo del raduno del suo gruppo Folk quando si è sentita male facebook Sant’Efisio, il piccolo Marco di 5 mesi sfila con mamma e papà x.com