Ruota della fortuna Gerry Scotti su Abigail Gallo | A Civita Castellana sono orgogliosi di te

È durata tre giorni, dal 27 al 29 aprile, l'avventura di Abigail Gallo come campionessa alla Ruota della fortuna, lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. L'infermiera di Civita Castellana, ma che da circa sei mesi vive e lavora a Milano, si è distinta per una partecipazione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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La ruota della fortuna chiude su Canale 5: quando e chi sostituisce Gerry ScottiLa ruota della fortuna è tra i programmi rivelazione di questa stagione televisiva.

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LA RUOTA DELLA FORTUNA ritorna in Cittadella Parma Domenica 3 Maggio in Via Paradigna 30 si gioca sul serio: dalle 19.30 la ruota inizia a girare… e può cambiarti la serata. Perché sì, i premi sono veri e fanno gola: PREMIO DEL VINCITORE: cena - facebook.com facebook