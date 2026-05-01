Nella zona di Lucca, sul Monte Faeta, la situazione legata all'incendio è in miglioramento. Secondo il funzionario del centro operativo dei vigili del fuoco, molte persone stanno rientrando a casa e il fuoco è quasi spento. La presenza di squadre di vigili del fuoco ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo. Non sono ancora noti eventuali danni o cause dell'incendio.

Arrivano notizie positive per quanto riguarda l'incendio scoppiato sul Monte Faeta, in Lucchesia. Il funzionario centro operativo nazionale vigili del fuoco Francesco Di Felice ha sottolineato come nella zona di Lucca la situazione sia "sotto controllo" e il rogo "quasi spento". Diverso per quanto riguarda la zona di Pisa dove: "Le raffiche di vento sono cessate e questo ci ha aiutato tantissimo nell'estinzione dell'incendio. Qui possiamo dire che è quasi sotto controllo". Inoltre, Di Felice ha sottolineato che "delle oltre 3mila persone evacuate in via precauzoinale, tantissimi stanno rientrando a casa".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rogo Monte Faeta, funzionario VdF Di Felice: "Tanti stanno rientrando a casa"

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