Durante il primo maggio, il presidente ha sottolineato che il lavoro rappresenta un elemento fondamentale per il futuro economico della regione. Ha evidenziato come la creazione di posti di lavoro sia legata allo sviluppo e alla crescita del territorio. Le sue dichiarazioni sono state fatte in occasione di un evento pubblico dedicato alla giornata dei lavoratori. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in questa comunicazione.

? Cosa sapere Il presidente Francesco Roberti collega l'occupazione al futuro economico del Molise durante il primo maggio.. I conflitti internazionali e il maltempo recente impattano sui bilanci delle famiglie e imprese molisane.. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha dedicato i festeggiamenti del primo maggio ai lavoratori che sostengono lo sviluppo territoriale attraverso il sacrificio quotidiano e la professionalità, sottolineando come il progresso regionale sia indissolubilmente legato alla crescita dell’occupazione. In questa giornata di riflessione sul valore del lavoro, il vertice della Regione ha voluto lanciare un messaggio che intreccia la dignità del fare con le sfide macroeconomiche che stanno colpendo l’intero Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roberti: il lavoro è la chiave per il futuro del Molise

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