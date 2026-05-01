Nella giornata di oggi sono stati aggiornati i risultati della Serie A 202526, con il Lecce che si porta a quattro punti dalla zona retrocessione dopo aver battuto il Pisa. Le partite del campionato italiano sono state trasmesse in diretta, mentre l'attenzione si concentra anche sul percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La stagione prosegue con diverse sfide e cambiamenti nelle classifiche di metà campionato.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Lecce si porta a +4 sulla zona retrocessione. Steso il Pisa

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