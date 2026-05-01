Riecco Claudia Conte ora la giornalista blinda Nordio e attacca Ranucci | Ciò che non è verificato non è una notizia Basta scorciatoie

Claudia Conte torna al centro dell'attenzione mediatica. La giornalista ha dichiarato che le notizie non verificate non possono essere considerate tali e ha criticato alcune modalità di lavoro di altri giornalisti. Recentemente, ha espresso la sua posizione sulla tutela dell'informazione corretta e ha rivolto un intervento pubblico contro alcune pratiche di alcuni colleghi. La sua presenza nelle cronache si è intensificata dopo settimane di attenzione sulla sua attività professionale.

Dopo che il suo nome è rimbalzato per settimane su tutti i giornali per aver svelato la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Claudia Conte torna a far parlare di sé, ma questa volta lo fa vestendo i panni della protettrice del metodo giornalistico e, di fatto, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, finito al centro dell’attenzione per il caso Nicole Minetti. Al centro del suo intervento su L’Opinione delle Libertà, c’è una lunga riflessione sullo stato di salute del giornalismo italiano, che, per usare le sue parole, deve «distinguere tra ciò che si crede di sapere e ciò che si deve dimostrare». Il dito è nemmeno...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La giornalista Claudia Conte: “Una relazione con il ministro Piantedosi? È una cosa che non posso negare”Roma, 1° aprile 2026 – La domanda arriva diretta e altrettanto chiara è la risposta. “Se ho una relazione col ministro Piantedosi? Sì, è una cosa che non posso negare”: parla la giornalista Claudia ConteLa vita privata del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, finisce al centro del gossip. Panoramica sull’argomento Claudia Conte: dopo lo scandalo Piantedosi riappare cosìLa giornalista Claudia Conte è tornata a far parlare di sé dopo il caso Piantedosi per due post social pubblicati che hanno fatto discutere. newsmondo.it Caso Piantedosi, i misteri dell’intervista a Claudia Conte: ora è caccia al mediatore. Per lei contratti a rischioLui non parla, lei dice che lo farà «il prima possibile». Eccoli: Matteo Piantedosi e Claudia Conte, il ministro dell’Interno e la giornalista. La storia è ancora avvolta nel mistero. Perché Conte ha ... roma.corriere.it