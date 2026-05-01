Riccione ordinanza contro la proliferazione delle zanzare | in vigore le misure a tutela della salute pubblica

Da venerdì 1 maggio, un’ordinanza firmata dalla sindaca di Riccione prevede diverse misure per limitare la presenza di zanzare, in particolare della tigre e della comune. Le disposizioni sono state adottate per prevenire la proliferazione di questi insetti, che possono rappresentare un problema per la salute pubblica. Le norme entreranno in vigore subito e riguardano interventi specifici da mettere in atto sul territorio comunale.

A partire da venerdì, 1 maggio, entra in vigore l’ordinanza a firma della sindaca Daniela Angelini che stabilisce una serie di misure per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e dalla zanzara comune (Culex pipiens).🔗 Leggi su Riminitoday.it

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