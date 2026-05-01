Ravenna libera contro le mafie il 15 maggio una cena di autofinanziamento

Una cena di autofinanziamento si terrà il 15 maggio alle 20 in via Annibale Carracci 2 a Ravenna, organizzata dalla rete di “Libera contro le mafie – Ravenna”. L’evento è stato annunciato dalla stessa organizzazione come occasione di raccolta fondi e coinvolgimento della comunità locale. La serata mira a sostenere le attività di sensibilizzazione e lotta contro le mafie nella zona.

La Rete di “Libera contro le mafie – Ravenna” ha organizzato una cena di autofinanziamento, che si terrà in via Annibale Carracci 2 (Ravenna), venerdì 15 maggio alle 20.00 “Dopo numerosi eventi, tra formazioni nelle scuole e incontri aperti alla cittadinanza, questa è un’occasione importante per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: ’Teatro in casa’. Cena e riflessioni contro le mafie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ravenna libera contro le mafie, il 15 maggio una cena di autofinanziamento; Ravenna contro le mafie: due iniziative per i più giovani; Non dimentichiamo le vittime di mafia. Ritratti in corteo contro l’indifferenza; Due giorni per la legalità: Ravenna contro le mafie torna con nuovi incontri. Ravenna contro le mafie: due iniziative per i più giovaniNell’ambito della rassegna Ravenna contro le mafie 2026 giunta alla 15^edizione, lunedì 27 e martedì 28 aprile si svolgeranno due eventi finalizzati alla riflessione e al dibattito sulla lotta contro ... ravenna24ore.it Ravenna contro le mafie, studenti a confronto con due testimoniOspiti Daniele Sanzone, scrittore e voce della rock band ’A67, e Michele Spina, già Questore e dirigente del commissariato di Scampia ... ravenna24ore.it Ciao! Cerco lavoro a Ravenna sia con contratto che in libera professione, grazie a chi potrà aiutarmi - facebook.com facebook