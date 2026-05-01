Durante le celebrazioni del Primo Maggio a Torino si sono verificati scontri tra le forze dell’ordine e alcuni manifestanti, con l’uso di lacrimogeni e idranti. Un gruppo di autonomi si è distaccato dal corteo principale e si è diretto verso corso Regina Margherita, nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna, causando tensioni e momenti di confusione. La situazione ha portato a interventi delle forze di sicurezza per ripristinare l’ordine.

Scontri e tensioni a Torino durante le celebrazioni del Primo Maggio, quando un gruppo di autonomi si è separato dal corteo principale dirigendosi verso corso Regina Margherita, all’altezza dell’ex centro sociale Askatasuna. Qui i manifestanti hanno cercato di forzare lo schieramento delle forze dell’ordine, colpendo gli scudi con bastoni e spruzzando sostanze irritanti contro agenti e militari. Il contingente, tra cui i reparti mobili, hanno caricato i manifestanti e utilizzato gli idranti per disperdere i presenti. Dopo un breve rallentamento degli scontri, la situazione è tornata a degenerare con il lancio di bottiglie di vetro contro la polizia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Primo Maggio, scontri a Torino: le cariche con i lacrimogeni e gli idranti

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