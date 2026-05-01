Primo Maggio in tremila in corteo | contratti equi sicurezza sul lavoro e l’incognita IA

Il Primo Maggio ha visto circa tremila persone sfilare per le vie di Bergamo, secondo le stime dei sindacati. I partecipanti hanno manifestato per chiedere contratti più equi, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e hanno discusso delle potenziali implicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. La manifestazione si è svolta senza incidenti, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori e rappresentanti sindacali.

C’erano circa tremila persone, secondo le stime dei sindacati, per le strade di Bergamo nella mattinata di venerdì per il tradizionale corteo del Primo Maggio, scattato da piazzale Marconi con destinazione finale il palco allestito in piazza Vittorio Veneto: al centro il tema della dignità del lavoro, scelto da Cgil, Cisl e Uil per accendere i riflettori sulle maggiori preoccupazioni che oggi agitano i lavoratori. In un territorio come quello bergamasco, dove la disoccupazione è praticamente inesistente con il dato record a livello nazionale dell’1,3%, l’attenzione è ai massimi livelli sulla qualità del lavoro: dall’applicazione di contratti...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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