In occasione del primo maggio, alcuni artisti italiani hanno espresso il loro sostegno alla causa palestinese e alla flottiglia di attivisti che si sono mobilitati per portare aiuti nella Striscia di Gaza. Uno di loro ha commentato la solidarietà verso la flottiglia, sottolineando l’ammirazione per chi si mette in gioco rischiando grosso, anche di fronte alla presenza delle forze armate. Le dichiarazioni sono state condivise sui social e durante eventi pubblici.

“Messaggio per la Flotilla? Era per quello, sono straordinariamente solidale, ma ho un’ammirazione e una stima gigante per le persone che vanno a fare questa cosa, rischiando grossissimo, perché ti prende l’esercito”. Così Dutch Nazari, dopo aver ricordato dal palco del concerto del primo maggio a Roma quanto sta avvenendo alla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. “Io nelle canzoni metto messaggi, però appunto, le canzoni mischiano un po’ intrattenimento e contenuto, quindi chi cerca l’intrattenimento rischia di perdersi l’altra cosa. Se dici una cosa parlando arriva più chiara e mi sembrava fosse importante dare quel messaggio”, continua l’artista, secondo cui “la musica, nella misura in cui ambisce ad essere arte, deve comunicare un principio di verità che deriva dall’artista”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo maggio, Dutch Nazari, Nico Arezzo e Francamente ricordano Palestina e Flotilla

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