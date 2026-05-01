In occasione del primo maggio, un’artista ha spiegato di aver modificato alcune parole della canzone “Bella Ciao” per ampliare il significato della sua interpretazione. Ha affermato di non aver evitato di prendere una posizione, ma di aver voluto rappresentare i partigiani come esseri umani, sottolineando che il passato è passato. La scelta ha suscitato commenti e discussioni sui social e tra gli ascoltatori.

“ Cambio parole su Bella Ciao? Non è che non ho voluto prendere una posizione, ho voluto allargare questa posizione, perché i partigiani sono esseri umani. In questo momento ciò che sta succedendo nel mondo, in Iran, in Palestina, dove cadono bombe ovunque, la gente non è libera di vivere. Mi sono presa la briga di farlo. Per me non è censura il fatto di voler allargare il significato e di far capire che bisogna aprire gli occhi e non pensare solo al passato, perché il passato è passato. Per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati e per me è stato giusto allargarli in questo mondo. Ci sta anche non è essere capiti, mi rendo conto, però è giusto poterne parlare e confrontarsi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo maggio, Delia: "Cambio parole su Bella Ciao? Passato è passato, ho voluto allargare significato"

In migliaia a Bologna per cantare Bella ciao con i Modena City Ramblers

Notizie correlate

Primo Maggio, Delia rivisita 'Bella ciao' al concertoneDelia si è esibita al Concertone del 1° maggio intonando ‘Bella ciao’, sia pur in una versione leggermente rivisitata, con il passaggio “questo è il...

Concertone 1 maggio, Delia canta Bella Ciao. Nazari: “Palestina libera”(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Jackpot del Superenalotto, il montepremi non si ferma: ecco la guida da seguire in caso di vincita; Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra: Genitori inadeguati, no al ricongiungimento.

Primo Maggio, Delia rivisita 'Bella ciao' al concertone(LaPresse) 'Delia' si esibita al Concertone del 1° maggio intonando 'Bella ciao', sia pur in una versione leggermente rivisitata, con il ... stream24.ilsole24ore.com

Delia canta Bella Ciao e cambia le parole, è polemica: «È stata una mia scelta per allargare il messaggio»È polemica al concerto del primo maggio a Roma. Delia intona le note di Bella Ciao e cambia la parola partigiano con essere umano. La scelta fa discutere ma lei ... ilmessaggero.it

Cosa penso della versione “alternativa” di “Bella ciao” cantata da Delia al Concertone Penso che quando prendi una canzone come “Bella ciao”, ne cambi arbitrariamente le parole e sostituisci “partigiano” con essere umano, significa solo una cosa, la più gr - facebook.com facebook

«Studiate la storia: chi canta Bella Ciao oggi lo fa per Kiev». Le parole del nostro Tino Ferrari, ex professore universitario e militante di Italia Viva, allontanato dal corteo del 25 aprile a Bologna perché portava una bandiera ucraina, dovrebbero farci riflettere su x.com