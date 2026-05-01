Primo maggio Delia | Cambio parole su Bella Ciao? Passato è passato ho voluto allargare significato

Da lapresse.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del primo maggio, un’artista ha spiegato di aver modificato alcune parole della canzone “Bella Ciao” per ampliare il significato della sua interpretazione. Ha affermato di non aver evitato di prendere una posizione, ma di aver voluto rappresentare i partigiani come esseri umani, sottolineando che il passato è passato. La scelta ha suscitato commenti e discussioni sui social e tra gli ascoltatori.

“ Cambio parole su Bella Ciao? Non è che non ho voluto prendere una posizione, ho voluto allargare questa posizione, perché i partigiani sono esseri umani. In questo momento ciò che sta succedendo nel mondo, in Iran, in Palestina, dove cadono bombe ovunque, la gente non è libera di vivere. Mi sono presa la briga di farlo. Per me non è censura il fatto di voler allargare il significato e di far capire che bisogna aprire gli occhi e non pensare solo al passato, perché il passato è passato. Per rendere il futuro migliore è necessario anche allargare certi significati e per me è stato giusto allargarli in questo mondo. Ci sta anche non è essere capiti, mi rendo conto, però è giusto poterne parlare e confrontarsi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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