A Umbertide, in occasione del Primo Maggio, CGIL, CISL e Uil Umbria hanno organizzato un'iniziativa pubblica. Durante l'incontro, un rappresentante ha evidenziato la richiesta di un salario minimo e di maggiori tutele per gli stagisti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse sigle sindacali e si è concentrata su temi legati ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.

? Cosa sapere CGIL, CISL e Uil Umbria si riuniscono a Umbertide per il Primo Maggio.. Bistocchi chiede salario minimo e tutele contro lo sfruttamento degli stage.. A Umbertide, la piazza si anima per il Primo Maggio regionale con la partecipazione congiunta di CGIL, CISL e Uil Umbria, mentre Bistocchi sottolinea l’urgenza di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori. Il clima che avvolge le strade del borgo umbro in questa giornata di mobilitazione non è solo quello della celebrazione stagionale. Le sigle sindacali si sono ritrovate unite per trasformare la ricorrenza in un momento di assunzione di responsabilità collettiva. In questo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio a Umbertide: Bistocchi preme per diritti e salario minimo

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