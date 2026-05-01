Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,432 euro per metro cubo standard, secondo i dati aggiornati al 1° maggio 2026. Si tratta di un valore che riflette le quotazioni attuali nel mercato all’ingrosso, senza considerare variazioni o tendenze precedenti. Questa cifra rappresenta il costo del gas in un momento specifico, in base alle quotazioni ufficiali del giorno.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 01 Maggio 2026, è pari a 0,432 €Smc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 45,68 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza moderatamente rialzista, dopo una fase di stabilizzazione. Dopo aver toccato un minimo relativo intorno al 19-20 Aprile 2026, con valori inferiori a 0,38 €Smc, il prezzo è tornato a salire, superando nuovamente la soglia di 0,43 €Smc. Il mercato sembra rispondere a una combinazione di fattori stagionali e dinamiche di domanda e offerta, mantenendo comunque una volatilità contenuta rispetto ai picchi osservati nei mesi precedenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 25 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, mercoledì 29 aprile: energia e gas in calo; PUN luce e PSV gas 25 aprile: calo dei prezzi per luce e gas; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, giovedì 30 aprile: cala la luce e sale il gas.

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi Alla data del 29 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale ... quifinanza.it

Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensileQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento ... quifinanza.it

Tregua tra Iran e Stati Uniti mentre il prezzo del petrolio scende. Christine Lagarde mantiene i tassi invariati, con attenzione al prossimo meeting della Banca Centrale Europea l'11 giugno. - facebook.com facebook

MERCATO ELETTRICO Domani 1° maggio in Italia prezzi sostanzialmente nulli per 8 ore dalle 10 alle 18 (per la precisione prezzo esattamente 0,00 €/MWh da MTU 40 a 63 per 6 ore consecutive). Quindi direi domani record italiano di prezzi nu x.com