A Milano, nello showroom di Alea, si è svolto il Factory Concert di Piano City Pordenone, un evento dedicato alla promozione del distretto manifatturiero di Pordenone. La manifestazione si inserisce nelle iniziative volte a sostenere la candidatura della città come Capitale della Cultura nel 2027. La serata ha visto la partecipazione di artisti e professionisti del settore musicale e del design, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali.

? Cosa sapere Alea ospita il Factory Concert di Piano City Pordenone nello showroom di Milano.. L'evento promuove il distretto manifatturiero pordenonese verso la candidatura Capitale della Cultura 2027.. Lo showroom milanese di Alea nel quartiere Portanuova ha ospitato il Factory Concert di Piano City Pordenone, un evento che ha proiettato le ambizioni di Pordenone Capitale della Cultura 2027 direttamente nel cuore del design internazionale. L’incontro tra eccellenze produttive e promozione territoriale si è concretizzato attraverso una sinergia tra l’azienda d’arredo ufficio Alea e il progetto legato alla futura capitale della cultura. In...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone a Milano: il design e il pianoforte verso il 2027

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