Pisa-Lecce diretta | 0-0 all' intervallo

Nel primo tempo della sfida tra Pisa e Lecce, il punteggio è rimasto invariato sullo 0-0. La partita si gioca all’Arena Garibaldi, con il Lecce che cerca di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza. Attualmente, i giallorossi sono a tre punti dalla Cremonese, che si trova a +4, e il risultato potrebbe essere decisivo per il proseguimento della stagione.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 47' Fine primo tempo. Zero a zero tra Pisa e Lecce. 44' Fuorigioco in favore del Lecce, altrimenti Pierotti avrebbe commesso fallo di mano da rigore. 43' Banda salta Caracciolo, che lo stende. 40' Fallo in attacco di Cheddira dopo un cross di Pierotti dalla destra. 37' Danilo Veiga arriva sul fondo e la mette dentro: Coulibaly non riesce a colpire.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pisa-Lecce diretta: 0-0 all'intervallo LIVE Lecce–Pisa Diretta Live Score | Gol e Aggiornamenti in Tempo Reale Notizie correlate Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-0, si va all’intervalloTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Pisa 0-0, si va all’intervalloGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Serie A: in campo alle 20,45 Pisa-Lecce DIRETTA Probabili formazioni; Serie A, 35esima giornata: le formazioni dell'anticipo Pisa-Lecce; Parma-Pisa e Verona-Lecce: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming, probabili formazioni. Diretta | Pisa Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: salva Semper! (Serie A, 1 maggio 2026)Diretta Pisa Lecce streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Romeo Anconetani per il trentacinquesimo turno di Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Pisa – Lecce LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° GiornataIl Pisa si gioca tutto in una notte ed un eventuale passo falso oggi potrebbe segnare la fine del suo percorso in Serie A. La squadra nerazzurra è obbligata a vincere contro il Lecce per tenere viva, ... stadiosport.it SERIE A | in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Serie A, in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook