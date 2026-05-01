Pisa-Lecce 1-2 | Il viaggio finisce qua | i nerazzurri scendono dal treno della A e retrocedono in cadetteria

Dopo 362 giorni dall'ultima partita in Serie A, il Pisa Sporting Club ha concluso la sua stagione nel massimo campionato con una sconfitta in casa contro il Lecce, risultato che ha sancito la retrocessione in cadetteria. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-2 e rappresenta la fine di un percorso di un anno nel massimo livello del calcio italiano per la squadra nerazzurra.

Trecentosessantadue giorni dopo il 4 maggio 2025, che rimarrà scolpito a caratteri cubitali nella storia nerazzurra, il Pisa Sporting Club saluta mestamente - ma più che meritatamente - la Serie A. La dodicesima sconfitta interna (ventunesima complessiva) condanna matematicamente i nerazzurri.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Lecce diretta: doppia occasione per i nerazzurri Coppia ’chiusa’ in stazione. Scendono dal treno ma l’uscita è bloccataUna situazione da incubo quella vissuta nella nottata di Pasquetta alla stazione Aulla-Lunigiana da una coppia di Gragnola, di ritorno dopo un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pronostico Pisa-Lecce | Serie A 2025/26. Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza e toscani in Serie BIl Lecce si impone a Pisa 2-1, manda i toscani in Serie B e fa uno scatto in avanti verso la salvezza. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i tre punti, grazie alle reti di Banda e Cheddira ... adnkronos.com Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie BLeggi su Sky Sport l'articolo Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie B ... sport.sky.it Successo importantissimo del Lecce a Pisa. I salentini non solo mandano in B i nerazzurri e il Verona, ma si portano a +4 sulla Cremonese, che lunedì deve assolutamente battere la Lazio - facebook.com facebook SERIE A | in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com