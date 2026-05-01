Il Pisa perde 2-1 contro il Lecce all'Arena Garibaldi il primo maggio 2026. La partita si decide grazie a un gol di Banda, che condanna i toscani. Con questa sconfitta, il Pisa ha totalizzato 18 punti in 35 partite e retrocede ufficialmente in Serie B. La squadra toscana conclude così la stagione con la retrocessione già certa.

? Cosa sapere Il Lecce batte il Pisa 2-1 all'Arena Garibaldi il 1 maggio 2026.. Con 18 punti dopo 35 sfide il Pisa retrocede ufficialmente in Serie B.. Il Pisa scivola ufficialmente in Serie B dopo il netto 1-2 subito all’Arena Garibaldi di fronte al Lecce, in una serata di maggio che segna il confine tra il fallimento toscano e la salvezza pugliese. Con soli 18 punti accumulati in 35 sfide e appena due successi nel campionato, i padroni di casa vedono svanire ogni speranza di restare nella massima serie, mentre i visitatori allungano le distanze dalla zona retrocessione. L’incontro dell’1 maggio 2026 si è giocato su un equilibrio tattico che ha inizialmente dominare i bianchiazzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa crolla col Lecce: il colpo di Banda condanna i toscani

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