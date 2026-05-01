Il Pisa subisce una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Lecce, che permette alla squadra ospite di ottenere punti importanti nella lotta per la salvezza. Con questa sconfitta, il Pisa si trova di fatto retrocesso in serie B, mentre il Lecce rafforza la propria posizione nella zona salvezza, allungando sulla Cremonese. La partita ha avuto un esito determinante per le rispettive classifiche di entrambe le squadre.

PISA – Battuto in casa anche dal Lecce (1-2), il Pisa retrocede matematicamente in serie b. Il Lecce, invece, allunga sulla Cremonese nella corsa-salvezza. I salentini raccolgono tre punti pesantissimi in trasferta estaccano di 4 punti la Cremonese, che lunedì ospita la Lazio. Per il Pisa arriva la ventunesima sconfitta stagionale e la matematica retrocessione in serie B al culminedi una stagione fallimentare da ogni punto di vista culminata con lo strappo nella dirigenza e l’esonero del ds Davide Vaira deciso dal patron Alexander Knaster contro la volontà del direttore generale Giovanni Corrado. Per effetto della vittoria del Lecce scende nella Serie cadetta prima di giocare anche ilVerona.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa battuto in casa anche dal Lecce: 1-2. Retrocede matematicamente in B. Pagelle

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