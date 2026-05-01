? Cosa sapere PeTr3SKU e Thomas pubblicano oggi la ballad pop-indie Nonostante tutto su piattaforme digitali.. La collaborazione tra gli artisti è coordinata dalla manager Maria Totaro con MMLine Production.. Il nuovo singolo Nonostante tutto, frutto della collaborazione tra PeTr3SKU e Thomas, è disponibile oggi su tutte le piattaforme digitali accompagnato dal relativo videoclip ufficiale. L’uscita del brano segna un punto di incontro artistico tra due percorsi musicali distinti ma complementari. La produzione è stata curata da Vittorio Conte per il tramite di DMB Production e MMLine Production Records, con la distribuzione affidata ad ADA MusicWarner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PeTr3SKU e Thomas: nasce la ballad pop-indie ‘Nonostante tutto

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